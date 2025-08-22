CorFio: “Piccoli, le due punte e la telefonata di Pioli”. Tutti i retroscena

Il Corriere Fiorentino su Roberto Piccoli

Redazione VN 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 09:10)

La Fiorentina ha inseguito Roberto Piccoli per tutta l’estate con determinazione assoluta,fino a renderlo il colpo più importante della sessione. L’operazione è stata fortemente voluta da Pioli, dalla dirigenza, dal giocatore stesso e dal suo agente Alessandro Lucci, che già a fine giugno aveva individuato Firenze come la piazza ideale per il centravanti classe 2001. L’idea era nata prima ancora che il Cagliari esercitasse il riscatto del giocatore e non è mai stata abbandonata, rimanendo in cima alle preferenze del club anche dopo metà luglio, nonostante le difficoltà della trattativa.

Il motivo della persistenza viola è chiaro: Pioli, intenzionato a schierare un sistema a due punte, aveva bisogno di un attaccante titolare da alternare a Kean e Dzeko, non di una semplice riserva. Lucci ha sostenuto con convinzione questa scelta, forte del fatto che Kean – anch’egli suo assistito – si fosse trovato perfettamente a suo agio a Firenze. Dopo settimane di trattative serrate con il Cagliari, inizialmente irremovibile sulla valutazione di 30 milioni, si è raggiunto l’accordo finale: 27 milioni tra parte fissa e bonus, più il 10% sulla futura rivendita.

L’ufficializzazione ha portato entusiasmo: mercoledì le parti hanno lavorato fino a tarda notte al Viola Park, seguita dalla chiamata di felicità a Pioli e del giocatore. Piccoli sosterrà presto le visite mediche e firmerà il contratto, con la possibilità di sedere già in panchina domenica contro il Cagliari, il suo ex club. Il centravanti non vede l’ora di vestire la maglia viola: Batistuta è il suo idolo, ammira Kean come miglior attaccante della Serie A e punta a raggiungerlo anche in Nazionale, dove il neo c.t. Gattuso lo tiene già in seria considerazione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.