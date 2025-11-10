CorFio: “Pareggio ok, ma Vanoli deve curare un difetto enorme della Fiorentina”

La Fiorentina torna da Genova con un pareggio che si può leggere in due modi: da un lato come l’ennesima occasione sprecata, dall’altro come un piccolo segnale di ripartenza. In un momento così complicato, infatti, Vanoli e i suoi devono sapersi accontentare: uno 0-0 o un 2-2 in trasferta, contro una diretta rivale per la salvezza, vale più per il morale che per la classifica. La realtà è quella di una squadra destinata a soffrire fino alla fine, e il nuovo allenatore lo sa bene. Per questo chiede pazienza e consapevolezza del momento, accettando che la rinascita passi da prestazioni sporche, grintose, anche poco spettacolari.

Vanoli ha scelto di ripartire dal suo 3-5-2, un modulo che conosce bene e che si adatta a una Fiorentina in difficoltà. Senza Kean, ha schierato Piccoli e inserito Sohm al posto di Fagioli, privilegiando forza e concretezza alla tecnica fine. Un messaggio chiaro: serve lotta, non fioretto. L’inizio non era stato negativo, ma il solito difetto sulle palle inattive ha riportato i viola sulla terra con l’1-0 di Ostigard. La reazione, però, è arrivata subito, con il rigore trasformato da Gudmundsson che ha evitato il crollo psicologico. Il primo tempo si è trasformato in una battaglia di nervi e contrasti, con una Fiorentina meno brillante ma più presente.