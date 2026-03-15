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Corriere Fiorentino

CorFio: “Paolo Vanoli non ha perso le speranze su Kean. Domani giornata decisiva?”

CorFio: “Paolo Vanoli non ha perso le speranze su Kean. Domani giornata decisiva?” - immagine 1
Il Corriere Fiorentino su Moise Kean
Redazione VN

Un altro giorno, un altro allenamento personalizzato, e un altro passo (indietro) pensando alla partita contro la Cremonese. Anche ieri infatti, Moise Kean non è riuscito ad aggregarsi almeno parzialmente al gruppo facendo calare le già scarse possibilità di vederlo al centro dell’attacco della Fiorentina.

Le speranze non sono ancora completamente andate perse, e tra la rifinitura di oggi e la mattinata di domani verranno fatti gli ultimissimi tentativi. Il rischio di un altro forfait però, aumenta. In quel caso, spazio a Piccoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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