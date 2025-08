CorFio: “La strategia di Pradé paga. Il Parma ha abbassato le pretese per Sohm”

Dopo tante settimane di stallo, infatti, nelle ultime ore si sono aperti spiragli via via sempre più grandi per Simon Sohm. Il centrocampista svizzero è da sempre in cima alla lista di club e del nuovo mister viola Stefano Pioli. Il problema fino ad oggi è sempre stata e in parte resta la posizione del Parma, poco propenso a vendere e, comunque, per nulla disposto a far sconti.