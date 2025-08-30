CorFio: “La lista degli esuberi della Fiorentina. Adesso Pradè deve vendere”

La Fiorentina deve cedere gli esuberi

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 08:42)

La Fiorentina si avvicina alle ultime ore di mercato con l’idea di completare la rosa di Pioli con un rinforzo in difesa, individuato nello svedese Victor Lindelof, svincolato dal Manchester United.Il difensore ha ricevuto una proposta da 1,8 milioni più bonus e la società attende la sua risposta, mentre nel frattempo la dirigenza sta lavorando per sfoltire la rosa dopo aver chiuso l’affare Nicolussi Caviglia. Priorità dunque alla gestione delle uscite, necessarie per arrivare alla rosa di circa venti giocatori più tre portieri richiesta dall’allenatore.

Il futuro di Beltran resta incerto: respinta l’offerta del CSKA Mosca e senza reali passi in avanti da parte del River Plate, non è esclusa una permanenza a Firenze o un prestito last-minute, con il Parma che ha chiesto informazioni. Situazione diversa per Ikoné, che interessa al Southampton pronto a versare 4 milioni per un acquisto a titolo definitivo, opzione che il giocatore gradirebbe più delle altre piste estere. Per Barak si attendono invece sviluppi da Verona o Cagliari, mentre per Comuzzo non sono arrivate offerte concrete dopo il rifiuto all’Al Hilal.

Sul fronte delle corsie esterne, la conferma di Fortini e i dubbi legati al rendimento di Parisi lasciano aperta la possibilità di un nuovo acquisto: l’obiettivo Lamptey del Brighton si avvicina sempre di più. Infine, nelle ultime ore di trattative andranno definite anche le posizioni di Sabiri, Infantino, Bianco (destinato all’estero) e Richardson, per i quali la società spera di trovare sistemazioni adeguate così da consegnare a Pioli un gruppo snello e competitivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.