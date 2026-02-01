CorFio: “La Fiorentina non sembra conscia della realtà con cui deve fare i conti”

La sconfitta di Napoli è la terza in una settimana e riporta la Fiorentina con l’acqua alla gola, costretta a guardare i risultati delle altre e a sperare in nuovi passi falsi altrui per non sprofondare di nuovo. Dopo la fatica fatta per respirare un po’, anche un ko comprensibile come quello del Maradona diventa un peso enorme. Vanoli ne è consapevole e si presenta con una formazione dal messaggio chiaro: coraggio. Un 4-3-3 offensivo, con Fagioli regista, mezzali aggressive e un tridente vero a sostegno di Piccoli, per provare a colpire un Napoli stanco e ferito dall’eliminazione europea.