Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro della Fiorentina, dalla panchina alla dirigenza. Ecco tutti i possibili nomi, con Stefano Pioli che si gioca il futuro nella sfida contro il Lecce:
CorFio: “Il primo nome di Pradè era Vanoli. Palladino? Tutto in discussione”
Il Corriere Fiorentino sul futuro allenatore della Fiorentina
Con il suo addio Pradè apre la fase più delicata della storia della Fiorentina di Commisso, che intanto si è presa qualche ora di riflessione per gestire l’emergenza e valutare il da farsi. Esclusa l’ipotesi della promozione del d.t. Goretti è lecito attendere l’inserimento di una nuova figura dirigenziale, che possa gestire anche il mercato, ma prima di avviare contatti c’è bisogno di capire le risposte del campo. Eventuali nomi come il libero Cristiano Giuntoli, o il gettonatissimo Paolo Maldini, restano solo idee rilanciate a furor di popolo. Così ieri, mentre la Primavera affrontava il Parma al Viola Park, e dopo che Pradè aveva comunicato l’addio alla squadra, Ferrari e Goretti si sono ritrovati gli unici dirigenti di una Fiorentina rimasta in ritiro a Bagno a Ripoli per giocarsi oggi il futuro in campo, dove, come detto, il destino di Pioli è appeso al risultato della gara con il Lecce. Prima del terremoto Pradè era Paolo Vanoli il nome in cima alla lista degli eventuali successori, anche perché sull’ipotesi di un ritorno di Palladino era già scesa una certa freddezza, ma ora tutto può tornare tutto in discussione.
