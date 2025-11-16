Il Corriere Fiorentino analizza la crisi che sta attraversando Robin Gosens. Il tedesco sta attraversando un periodo davvero complicato e i numeri parlano da soli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “I numeri della crisi di Robin Gosens. Non è più lo stesso”
Corriere Fiorentino
CorFio: “I numeri della crisi di Robin Gosens. Non è più lo stesso”
Robin Gosens non è più lo stesso
Gosens, al lavoro per recuperare dalla lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra che gli ha fatto saltare la partite con Lecce, Mainz e Genoa, è apparso ben lontano dal giocatore che al Franchi si era presentato con una rete decisiva (quella del 2-2 al Monza nel recupero) alla sua prima in viola nel settembre del 2024. In stagione il calciatore tedesco ha collezionato un gol e due assist nei preliminari di Conference e un gol — contro il Milan — in campionato in 907 minuti complessivi, confermandosi come una risorsa nel terzo di campo finale, ma nello specifico è soprattutto in A che, prima dell’infortunio, il rendimento di Gosens è finito sotto la lente d’ingrandimento: l’ex Union Berlino, pur mantenendo la stessa media di cross (poco più di 2 ogni 90 minuti), è passato da 0,34 gol e/o assist ogni 90 minuti a 0,13, dal 33% di tiri in porta sul totale di conclusioni tentate al 16,7% attuale, dal 76% al 69% di precisione dei passaggi, da 58 a 48,8 tocchi a partita e anche nei duelli aerei vinti il dato rispetto allo scorso campionato è passato dal 62% al 39% attuale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA