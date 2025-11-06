CorFio: “Goretti decisione di Commisso. Allenatore e rinnovi, le priorità del DS”

I compiti del DS Goretti

Dopo le dimissioni di Daniele Pradè e l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina ha ufficializzato Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo, con l’obiettivo di riportare serenità in un ambiente scosso dalle recenti turbolenze. La decisione, comunicata con una nota essenziale del club, segna la fine dell’alternanza ventennale tra Corvino e Pradè e inaugura una nuova fase dirigenziale. Resta da capire se il ruolo di Goretti sarà temporaneo, fino a una possibile ristrutturazione a fine stagione, o se si aprirà per lui un progetto di più ampio respiro, ma la linea scelta dalla società è ancora una volta quella della continuità interna, senza ricorrere a figure esterne come Giuntoli o Maldini.

Classe 1976 e con un passato da centrocampista, Goretti ha maturato buone esperienze dirigenziali in Serie C e B con Perugia, Reggiana e Cosenza, distinguendosi per capacità gestionali e scelte oculate sul mercato. Pur non vantando promozioni in Serie A, il suo lavoro è stato apprezzato a livello nazionale tanto che la Juventus aveva valutato il suo profilo la scorsa estate. Il suo ritorno alla Fiorentina, questa volta con pieni poteri sportivi, rappresenta la sfida più importante della sua carriera e una prova di fiducia da parte del presidente Rocco Commisso, che ha voluto premiare la conoscenza interna del club.

Da subito Goretti è chiamato a gestire tre priorità: la nomina del nuovo allenatore, la definizione dei rinnovi contrattuali in sospeso e la pianificazione del mercato invernale. Per la panchina viola, i nomi caldi restano quelli di Vanoli, Nesta, Palladino e Mancini, anche se l’ex tecnico del Torino sembra ormai in netto vantaggio. Parallelamente, si lavora ai rinnovi di Mandragora (già quasi ufficiale) e Dodò, mentre il mercato di gennaio si preannuncia prudente, più orientato all’equilibrio che a grandi investimenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.