La Nazione: “Vanoli domani al VP? E dopo D’Aversa, incide ancora il volere del tifo”

La Nazione su Vanoli

Redazione VN 6 novembre - 06:22

La Fiorentina ha ufficializzato la promozione di Roberto Goretti a direttore sportivo, confermando così la linea della società di valorizzare risorse interne. Ex centrocampista di buona esperienza e dirigente con trascorsi a Perugia, Cosenza e Reggiana, Goretti raccoglie l’eredità di Pradè in un momento delicato per il club. Questa decisione esclude definitivamente nomi più altisonanti come Giuntoli e Petrachi, e segna la prima esperienza in Serie A da direttore sportivo per il 49enne umbro.

Il primo compito del nuovo ds è individuare il successore di Stefano Pioli sulla panchina viola. Dopo un’iniziale ipotesi di affidare la squadra a Galloppa per qualche partita, la dirigenza ha accelerato i contatti con Paolo Vanoli, attuale tecnico del Torino, per affidargli la guida della squadra. Vanoli, ex collaboratore di Antonio Conte al Chelsea e all’Inter, è vicino alla risoluzione del contratto con i granata e dovrebbe firmare un accordo con la Fiorentina fino a giugno, con opzione per un’ulteriore stagione.

La candidatura di Vanoli ha superato quella di altri allenatori come Palladino, Nesta, Mancini e Giampaolo, mentre D’Aversa è stato subito scartato, anche per l’opposizione dei tifosi. Il pubblico viola, invece, ha accolto positivamente l’idea di Vanoli, ricordato per aver vinto un trofeo da calciatore a Firenze. Restano solo incertezze sulle tempistiche: se l’ufficialità dovesse tardare ( in teoria già domani potrebbe essere al Viola Park) Galloppa continuerà a guidare la squadra fino alla trasferta di Genova, ma ormai la scelta di Vanoli appare praticamente definita. Lo scrive la Nazione.