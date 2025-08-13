Viola News
CorFio: “Fortini verso il prestito. Ecco perché Calabria piace a Pioli”

Calabria nome caldo
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione vice Dodò. Prende sempre più corpo l’ipotesi prestito per il giovane Fortini, per quello servirebbe un giocatore in grado di prendere il posto del brasiliano.

Zortea, terzino del Cagliari, piace sicuramente molto ma occhio anche allo svincolato Calabria (28) che con Pioli ha vinto uno scudetto e col quale vanta un ottimo rapporto.

Nessuna novità invece sul fronte Mandragora anche se, oltre al Betis, potrebbe muoversi anche il Bologna. In caso di cessione Nicolussi resta in pole.

