CorFio: “Fiorentina sconcertante. Nulla di nulla, un encefalogramma piatto”

In vista del prossimo scontro diretto proprio contro la squadra di Nicola, servirà però una prestazione molto diversa. Contro il Parma ha pesato anche l’assenza di Moise Kean, tenuto a riposo per evitare di aggravare il dolore alla tibia e preservarlo per gli impegni successivi. In attacco sono stati quindi schierati Piccoli e Gudmundsson, da cui ci si aspettava un segnale importante. Tuttavia, già dopo pochi minuti Gudmundsson è stato contestato per una palla persa che ha innescato un contropiede, simbolo di una partita giocata con poca lucidità e senza idee.