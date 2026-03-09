La Fiorentina continua a vivere una stagione piena di difficoltà e contraddizioni. (RASSEGNA VN - FIORENTINA INGUARDABILE. E ADESSO?) Nonostante una delle peggiori prestazioni del campionato contro il Parma, i viola riescono comunque a uscire momentaneamente dalla zona retrocessione grazie alla vittoria del Lecce. Un sollievo minimo, che però non cancella la sensazione di precarietà: più che sui propri meriti, la squadra sembra contare sugli errori altrui, come quello possibile della Cremonese.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina sconcertante. Nulla di nulla, un encefalogramma piatto”
In vista del prossimo scontro diretto proprio contro la squadra di Nicola, servirà però una prestazione molto diversa. Contro il Parma ha pesato anche l’assenza di Moise Kean, tenuto a riposo per evitare di aggravare il dolore alla tibia e preservarlo per gli impegni successivi. In attacco sono stati quindi schierati Piccoli e Gudmundsson, da cui ci si aspettava un segnale importante. Tuttavia, già dopo pochi minuti Gudmundsson è stato contestato per una palla persa che ha innescato un contropiede, simbolo di una partita giocata con poca lucidità e senza idee.
La Fiorentina ha infatti disputato un primo tempo molto deludente: lenta, prevedibile e priva di energia, senza creare vere occasioni da gol. Il Parma, pur senza grandi motivazioni di classifica, avrebbe potuto punire di più una squadra apparsa completamente spenta. Anche nella ripresa i viola hanno mostrato solo qualche timido tentativo prima di spegnersi di nuovo, confermando una crisi evidente di gioco, condizione fisica e mentale. La contestazione dei tifosi al termine della gara e gli impegni europei di Conference League rendono il momento ancora più complicato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
