CorFio: “Fiorentina, quest’anno in Conference le insidie saranno maggiori”

Il commento sul sorteggio di Conference League

Redazione VN 30 agosto - 07:24

Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino della Fiorentina nella fase campionato di Conference League, con avversarie di livello medio-alto che presentano insidie maggiori rispetto al passato. I viola affronteranno in casa Dinamo Kiev, Aek Atene e Sigma Olomouc, mentre giocheranno in trasferta contro Rapid Vienna, Mainz e Losanna. Le partite si disputeranno tra il 2 ottobre e il 18 dicembre, con le prime otto classificate che accederanno direttamente agli ottavi di finale e le squadre dal nono al 24esimo posto destinate ai playoff.

Tra le sfide più impegnative spicca quella contro il Rapid Vienna, già affrontato e superato nella scorsa estate nei playoff. La Dinamo Kiev rappresenta una tradizione importante, seppur ridimensionata dalle difficoltà del calcio ucraino legate alla guerra, ma con giocatori di qualità come Yaremchuk e Shaparenko. Il Mainz, rivelazione dell’ultima Bundesliga, è un avversario ostico e segna anche la prima sfida in Conference della Fiorentina contro una squadra dei top campionati europei. A completare il quadro, l’Aek Atene, club dal palmarès europeo e con vecchie conoscenze della Serie A, tra cui l’ex viola Luka Jovic.

Infine, gli impegni con Sigma Olomouc e Losanna sembrano, almeno sulla carta, i più abbordabili. I cechi non presentano nazionali di spicco e rappresentano l’ostacolo meno complicato, mentre il Losanna, nonostante la bassa fascia, ha eliminato a sorpresa il Besiktas nei preliminari, dimostrando di poter sovvertire i pronostici. Un girone dunque equilibrato, in cui la Fiorentina parte favorita, ma sarà chiamata a mantenere costanza e concentrazione per evitare passi falsi e garantirsi un posto diretto negli ottavi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.