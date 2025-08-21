L'attaccante tanto voluto da Stefano Pioli è in dirittura di arrivo. Roberto Piccoli sarà un giocatore della Fiorentina. Le mosse di mercato però non sono finite qui. Il tecnico viola infatti avrebbe chiesto altri due innesti per rinforzare la rosa.
CorFio: “Fiorentina, non solo Piccoli. Le richieste di Pioli per altri due innesti”
Le richieste di Stefano Pioli sul mercato
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, si tratterebbe di un vice Dodò e di un centrocampista con caratteristiche offensive che possa stare sulla trequarti. La scelta ricadrebbe su Pellegrini della Roma, ma al momento è fuori portata e la Fiorentina potrebbe guardare anche all'estero.
