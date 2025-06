CorFio: “Ecco cosa ha chiesto Pioli alla Fiorentina per dire di sì”

La Fiorentina, in piena fase di riflessione dopo l’addio di Raffaele Palladino,continua a privilegiare la pista Stefano Pioli: i contatti con il tecnico sono costanti e il suo profilo resta in cima alla lista di Commisso e della dirigenza. Gli ostacoli non mancano: Pioli è ancora legato all’Al Nassr con un contratto da 12 milioni annui e, per motivi fiscali, potrebbe liberarsi solo dopo il 2 luglio; inoltre chiede garanzie sullo staff e sull’inserimento di una figura di raccordo tra squadra e club, simile al ruolo che fu di Antognoni.