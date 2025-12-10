CorFio: “Da Viti a Fortini, i giocatori che potrebbero ribaltare le gerarchie”

Ci sarà il cambiamento?

Vanoli è alle prese con uno spogliatoio in subbuglio, ma deve pure fare i conti con defezioni importanti. Recupero di Gosens e Fazzini complicato. Mentre Fagioli è stato costretto ad allenarsi a parte ieri rilanciando la candidatura di Nicolussi Caviglia, l’esterno tedesco non pare ancora in grado di tornare in campo dal primo minuto, tanto che anche contro la Dinamo Vanoli potrebbe riproporre il 3-5-2. L’idea non è quella di affidarsi a una di coperta di Linus che dia certezze a chi va in campo, anche perché i risultati fin qui non sono mai arrivati, bensì il tentativo di dare una minima continuità tattica a un gruppo di calciatori sempre più impaurito.