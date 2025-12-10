Fiorentina-Dinamo Kiev non scalda il popolo viola: il dato sui biglietti

Un intermezzo per capire se il vento sta cambiando: Fiorentina-Dinamo Kiev sarà osservata in modo particolare dai tifosi viola

Vedere una Fiorentina gagliarda, volenterosa e convincente. I tifosi viola si aspettano una reazione, almeno a livello emotivo e nervoso, dopo l'ennesima coltellata arrivata a Reggio Emilia. Come scrive La Nazione, il patto di Bergamo è stato tradito dopo i primi dieci minuti di gioco. Chiaro che l’attesa maggiore sia per la sfida di domenica contro il Verona, ma la partita di domani contro la Dinamo Kiev è importante, anche per risollevare il morale dell'ambiente. Dai sostenitori però viene vissuta come un intermezzo per capire se il vento nel gruppo gigliato è cambiato oppure no.