La Nazione

Fiorentina-Dinamo Kiev non scalda il popolo viola: il dato sui biglietti

Tifosi Curva Fiesole
Un intermezzo per capire se il vento sta cambiando: Fiorentina-Dinamo Kiev sarà osservata in modo particolare dai tifosi viola
Vedere una Fiorentina gagliarda, volenterosa e convincente. I tifosi viola si aspettano una reazione, almeno a livello emotivo e nervoso, dopo l'ennesima coltellata arrivata a Reggio Emilia. Come scrive La Nazione, il patto di Bergamo è stato tradito dopo i primi dieci minuti di gioco. Chiaro che l’attesa maggiore sia per la sfida di domenica contro il Verona, ma la partita di domani contro la Dinamo Kiev è importante, anche per risollevare il morale dell'ambiente. Dai sostenitori però viene vissuta come un intermezzo per capire se il vento nel gruppo gigliato è cambiato oppure no.

I biglietti restano in vendita, con la Fiorentina che spera di invogliare il maggior numero possibile di tifosi. La quota dei diecimila, che storicamente per le partite della League Phase di Conference League ha sempre rappresentato il traguardo medio, in questo caso è ancora lontana. Al momento sono attesi al Franchi 7.000 spettatori, forse 7.500 scrive il Corriere Fiorentino, difficile che in un paio di giorni di vendita si possa incrementare di molto il dato.

