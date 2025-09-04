CorFio: “Così Nicolussi Caviglia alzerà la qualità di questa Fiorentina”

Han Nicolussi Caviglia, il nome che Stefano Pioli cercava

Redazione VN 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 08:15)

Hans Nicolussi Caviglia si è presentato a Firenze ribadendo la sua identità di calciatore pensante e fuori dagli schemi. La sua filosofia si rifà a Johann Cruijff, da cui ha preso il numero 14 e l’idea di coniugare disciplina e creatività, due concetti solo in apparenza opposti. Le passioni per la lettura — con l’Iliade come compagna attuale — e per il golf, sport che considera affine al calcio per concentrazione e precisione, completano il ritratto di un professionista che cerca contaminazioni culturali per arricchire anche la sua dimensione sportiva.

Dal punto di vista tecnico, Nicolussi arriva dopo una stagione da protagonista in Serie A con il Venezia e con nel curriculum anche una finale di Coppa Italia vinta da titolare con la Juventus. Le sue qualità da regista si accompagnano a numeri solidi: grande precisione nei passaggi, propensione al gioco verticale e doti sui calci piazzati, ispirate a specialisti come Ward-Prowse. La sua presenza potrebbe alleggerire il carico creativo di Fagioli e delle mezzali, oltre a liberare spazi per gli esterni e aumentare l’imprevedibilità della manovra offensiva viola.

La capacità di adattarsi sia a un centrocampo a due che a tre, maturata già a Venezia, lo rende un elemento prezioso per Pioli. Il tecnico potrebbe infatti sfruttare il suo equilibrio per innescare un effetto domino positivo in squadra: meno compiti difensivi per Fagioli, più libertà per Gudmundsson e maggior fluidità complessiva. Cresciuto anche negli intercetti e nella leadership, Nicolussi appare pronto a inserirsi con continuità nell’undici titolare, portando quella solidità di gioco che la Fiorentina ha finora solo intravisto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.