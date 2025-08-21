CorFio: “Beltran apre al CSKA, ma non decide: attende un’offerta italiana”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione diLucas Beltran e la decisione della Fiorentina di accelerare per l'acquisto di Piccoli:
Lucas Beltran attende offerte dall'Italia
L'accelerazione è arrivata quando si è capito che per Beltran le cose si stavamo muovendo. L'argentino ha, per la prima volta, aperto all'offerta del Cska di 11 milioni di euro. Inoltre, il fatto che non sia con i compagni per la trasferta a Presov, ha fatto pensare che l'affare si stesse risolvendo. In realtà le cose sono ben diverse perché Beltran ha dato disponibilità ai russi, ma senza arrivare ad un "si". Vuole prendersi ancora qualche ora nella speranza che arrivi l'offerta da parte di un club italiano o del River Plate.
