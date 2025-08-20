CorFio: “Fagioli, aspettando il mercato il regista è lui. Ecco cosa chiede Pioli”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nicolò Fagioli

Redazione VN 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 12:16)

La nuova stagione della Fiorentina parte ufficialmente con la sfida al Polissya,ma i riflettori sono già puntati su Nicolò Fagioli. Il centrocampista, arrivato a Firenze lo scorso anno, è stato individuato da Pioli come l’uomo chiave per il gioco viola, indipendentemente dal modulo scelto. Nelle prime gare ufficiali, tra Conference League e campionato, sarà lui a gestire la regia, ruolo inedito rispetto al passato da mezzala, con la responsabilità di dare ritmo, visione e ordine alla manovra.

Al suo fianco agirà il neo acquisto Sohm, con cui ha già condiviso le amichevoli estive, mostrando sprazzi di qualità alternati a un inevitabile ritardo di condizione. Le aspettative su di lui però sono alte: Pioli gli chiede maggiore rapidità nella gestione del pallone e la capacità di pensare anche per i compagni, qualità indispensabili per un regista. Per il giocatore sarà l’occasione di confermare le buone impressioni lasciate nel finale della scorsa stagione, culminata con il gol decisivo a Udine che valse l’Europa.

Il percorso di Fagioli a Firenze è stato finora altalenante: partite di spessore, come il 3-0 inflitto alla Juventus, alternate a momenti più difficili, anche legati al peso delle vicende extra campo e alla squalifica per le scommesse. Ora, però, la Fiorentina punta su di lui come certezza del centrocampo, soprattutto mentre la società valuta rinnovi e possibili uscite che potrebbero ridisegnare la mediana. Che Pioli scelga il 4-3-3 o un ritorno al 3-5-2, il compito di guidare una squadra ambiziosa in campionato e coppa ricadrà proprio sulle spalle dell’ex bianconero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.