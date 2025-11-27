Paolo Vanoli abbraccia pienamente la filosofia del “qui e ora”, la stessa che Julio Velasco ha reso celebre: niente sguardi troppo lontani, ma concentrazione totale sul presente, partita dopo partita. Un approccio necessario vista la situazione della Fiorentina, ma che ammette comunque alcune eccezioni, soprattutto quando il futuro coincide con il contributo immediato di giovani pronti a incidere già oggi.
CorFio: “Adesso bisogna blindare Fortini. E stasera spazio a Kouadio”
È il caso di Niccolò Fortini ed Eddy Kouadio, due ragazzi che rappresentano il domani ma che, per necessità e merito, sono diventati fondamentali anche nell’immediato. Con gli esterni decimati dagli infortuni — Dodò ancora in dubbio nonostante gli esami confortanti e Gosens non ancora rientrato — Fortini e Kouadio, insieme a Parisi, sono le uniche alternative reali sulle fasce. Fortini, in particolare, sta vivendo una crescita costante: con 10 presenze stagionali e una fascia sempre più sua, sta ripagando la scelta estiva di non cederlo nemmeno davanti ai 13 milioni offerti dalla Roma. Il prossimo passo sarà blindarlo con un rinnovo. Kouadio, riemerso dopo un periodo ai margini, ha mostrato coraggio contro la Juventus e ora è un serio candidato alla titolarità.
Accanto a loro, anche Comuzzo e Ranieri rappresentano il volto giovane e identitario di una Fiorentina che sta provando a ricostruirsi dall’interno. Ragazzi cresciuti nel club, consapevoli del peso e del valore della maglia viola, e proprio per questo capaci di offrire energia, senso di appartenenza e contributo immediato. Giovani che sono presente e futuro, perfettamente compatibili con il percorso graduale che Vanoli sta cercando di dare alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
