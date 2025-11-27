CorFio: “Adesso bisogna blindare Fortini. E stasera spazio a Kouadio”

È il caso di Niccolò Fortini ed Eddy Kouadio, due ragazzi che rappresentano il domani ma che, per necessità e merito, sono diventati fondamentali anche nell’immediato. Con gli esterni decimati dagli infortuni — Dodò ancora in dubbio nonostante gli esami confortanti e Gosens non ancora rientrato — Fortini e Kouadio, insieme a Parisi, sono le uniche alternative reali sulle fasce. Fortini, in particolare, sta vivendo una crescita costante: con 10 presenze stagionali e una fascia sempre più sua, sta ripagando la scelta estiva di non cederlo nemmeno davanti ai 13 milioni offerti dalla Roma. Il prossimo passo sarà blindarlo con un rinnovo. Kouadio, riemerso dopo un periodo ai margini, ha mostrato coraggio contro la Juventus e ora è un serio candidato alla titolarità.