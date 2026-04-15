I numeri strabilianti della Fiorentina nel 2026 hanno fatto sì che Vanoli, secondo il quotidiano, si sia conquistato la conferma per la prossima stagione

Redazione VN 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 07:36)

Il Corriere dello Sport ne è convinto: al 99% Paolo Vanoli resterà sulla panchina della Fiorentina. "Quell’uno per cento lasciamolo all’imponderabile del calcio" si legge nell'articolo di Francesco Gensini che sottolinea come i meriti del tecnico siano evidenti, chiari e insindacabili perché ha saputo incidere profondamente nell’identità di una squadra che stava andando alla deriva. Il quotidiano, poi, sottolinea la differenza di rendimento tra la seconda metà del 2025 e il 2026.

2025 DA INCUBO — La squadra viola era riuscita (si fa per dire) a mettere insieme la miseria di 9 punti in 17 partite e giova sempre tramandare ai posteri che mai nessuno si era salvato nei campionati di Serie A a venti squadre con 0 vittorie e 6 punti in 15 turni, quanti ne aveva il 14 dicembre la formazione di Vanoli - ereditata da Pioli - una volta sconfitta dal Verona sotto un diluvio di fischi e cori di rabbia del Franchi. Sette giorni più tardi, rigiocando in casa, De Gea e compagni avevano tolto quello zero malefico dalla casella delle vittorie battendo l’Udinese: poi, la successiva sconfitta di Parma, richiamava tutti alla dura realtà di un Natale mai così preoccupante a Firenze.

LA RINASCITA NEL 2026 — La Fiorentina dall’1-0 alla Cremonese all’1-0 alla Lazio ha conquistato la bellezza di 26 punti in 15 partite, passando da una media di 0,52 punti a gara da retrocessione scritta del campionato targato 2025 a una media di 1,73 punti da zona Europa del campionato 2026. Una rincorsa che ha assunto i contorni della rimonta clamorosa dal 7 febbraio, da quando l’opera di Vanoli in panchina è stata accompagnata dalla sponda di Paratici direttore sportivo, con ben 18 punti in 9 partite (media da posizione Champions) e difatti meglio hanno fatto soltanto Inter (21) e Napoli (20) e peggio tutte le altre. Con cinque vittorie in queste nove partite, tre nelle ultime cinque dopo la sconfitta tremenda di Udine. Lì dove la Fiorentina aveva gli stessi punti (24) di Cremonese e Lecce.