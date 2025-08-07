Cor. Sport: “La priorità è la cessione di Beltran. Poi focus sull’attaccante”

L'eventuale cessione di un difensore (attenzione a Comuzzo) non è la priorità della Fiorentina. Lo è, invece, la ricerca di un acquirente per Beltran che, nel frattempo, ha rifiutato l'offerta del Flamengo. Il club viole - scrive Il Corriere dello Sport - deve trovare un attaccante in grado di sostituire Kean nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Il punto è che Beltran non è un calciatore semplice da piazzare, oltretutto ha un contratto valido ancora per tre anni. Il Flamengo si è fatto da parte. Pradè e Goretti lavorano per trovare una soluzione e pensare, poi, al centravanti. In calo le quotazioni di Ioannidis (citato anche da La Gazzetta dello Sport). Costa troppo: 25-30 milioni.