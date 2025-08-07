Viola News
La Gazzetta sul vice Kean: “Ioannidis piace ma costa. Torna di moda un nome”

La Fiorentina cerca un vice Kean
Stefano Pioli ha espresso la propria preferenza per una rosa corta, ma nel "gioco delle coppie" manca un elemento: il vice Kean. La Gazzetta dello Sport analizza i possibili nomi in lizza:

Piace Fotis Ioannidis ma costa e il Panathinaikos ha fissato il presso a 30 milioni, mentre la Fiorentina vorrebbe spenderne la metà. E' comunque da tenere in osservazione, così come Cristian Shpendi del Cesena.

