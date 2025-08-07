Stefano Pioli ha espresso la propria preferenza per una rosa corta, ma nel "gioco delle coppie" manca un elemento: il vice Kean. La Gazzetta dello Sport analizza i possibili nomi in lizza:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Gazzetta sul vice Kean: “Ioannidis piace ma costa. Torna di moda un nome”
La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta sul vice Kean: “Ioannidis piace ma costa. Torna di moda un nome”
La Fiorentina cerca un vice Kean
Piace Fotis Ioannidis ma costa e il Panathinaikos ha fissato il presso a 30 milioni, mentre la Fiorentina vorrebbe spenderne la metà. E' comunque da tenere in osservazione, così come Cristian Shpendi del Cesena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA