Cor. Sport: il Milan punta Leoni del Parma. L’alternativa è Comuzzo

Il Newcastle fa sul serio per Thiaw e ha presentato una prima offerta da 30 milioni di euro, rifiutata dal club rossonero su richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico milanista vorrebbe tenere il tedesco, ma la società inglese è pronta a tornare alla carica con una proposta da 40 milioni di euro. Se davvero dovesse presentarsi un’occasione così alta, difficilmente verrebbe respinta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Inoltre Thiaw ha già un accordo di massima con il Newcastle, che gli garantirebbe di giocare in Champions League oltre ad un ingaggio da quattro milioni di euro. Con il Milan non ha ancora rinnovato e ha il contratto che scade tra due stagioni, inoltre è convinto che in Premier League avrebbe più chance di rientrare tra i convocati della nazionale tedesca. Dunque si gioca sul filo di lana, Thiaw potrebbe davvero partire e in quel caso il Diavolo andrebbe su Giovanni Leoni come prima soluzione, mentre il piano B potrebbe essere Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ma è il centrale romano ad attirare le attenzioni di Max Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. Il Parma fino ad ora ha respinto tutti gli assalti per il 18enne, ci sono stati sondaggi anche da parte del Liverpool, ma in generale ha detto no a diverse società estere. I ducali continuano a chiedere almeno 35 milioni di euro e soprattutto sperano di trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione. Ma se dovesse arrivare davvero la proposta di Milan o Inter, Leoni chiederebbe al club di lasciarlo partire.