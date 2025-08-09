Comuzzo osservato speciale del Manchester United: la Fiorentina deve far cassa

Il Corriere dello Sport si concentra su Pietro Comuzzo, il pezzo pregiato della difesa della Fiorentina. Osservatori del Manchester United erano presenti, pochi giorni fa, al City Ground per assistere all'amichevole tra viola e Nottingham Forest. Gli stessi sono rimasti impressionati dalla prestazione roccioso del classe 2005. E quindi c'è da giurare che anche oggi, a Old Trafford sarà lui - De Gea a parte - l'osservato speciale. Non solo United però. Comuzzo piace a tanti da quelle parti, Bournemouth, Brighton e Sunderland.