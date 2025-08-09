Il Corriere dello Sport si concentra su Pietro Comuzzo, il pezzo pregiato della difesa della Fiorentina. Osservatori del Manchester United erano presenti, pochi giorni fa, al City Ground per assistere all'amichevole tra viola e Nottingham Forest. Gli stessi sono rimasti impressionati dalla prestazione roccioso del classe 2005. E quindi c'è da giurare che anche oggi, a Old Trafford sarà lui - De Gea a parte - l'osservato speciale. Non solo United però. Comuzzo piace a tanti da quelle parti, Bournemouth, Brighton e Sunderland.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Comuzzo osservato speciale del Manchester United: la Fiorentina deve far cassa
Corriere dello Sport
Comuzzo osservato speciale del Manchester United: la Fiorentina deve far cassa
Commisso ascolterà offerte dai 35 milioni di euro in su
LA VALUTAZIONE—
Se a gennaio non c'erano stati i presupposti per lasciare andare Comuzzo (lo voleva il Napoli, ndr), sette mesi dopo il quadro è cambiato: perché i viola hanno l'esigenza di piazzare altri due-tre colpi per puntellare la rosa ma sono in questo momento bloccati da alcune cessioni in potenza ancora non concretizzate (ad esempio Ikoné e Beltran). Situazione diversa quindi, con la Fiorentina che ascolterà eventuali offerte dai 35 milioni in su. Occhio anche al Milan: in caso di cessione di Thiaw, i rossoneri nella lista degli acquisti hanno anche il classe 2005.
© RIPRODUZIONE RISERVATA