Cor. Sport: Gudmundsson e Rugani in dubbio. Col Pisa rientrano Dodò e Kean

Ecco come la Fiorentina potrebbe scendere in campo lunedì contro il Pisa

Redazione VN 21 febbraio - 07:20

Dopo la partita di Conference League contro lo Jagiellonia, la Fiorentina inizierà oggi a preparare la partita di lunedì contro il Pisa. Il Corriere dello Sport sottolinea come Paolo Vanoli abbia due dubbi. Il primo è Albert Gudmundsson, che sta lavorando per recuperare dall'infortunio alla caviglia occorso contro il Torino. L'islandese aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In un secondo momento erano state escluse lesioni capsulo-legamentose acute. L'ex Genoa ha saltato la trasferta in Polonia proprio per favorire il percorso di riabilitazione: già oggi verranno fatte delle valutazioni approfondite sul suo conto. L'altro interrogativo si chiama Daniele Rugani che ha messo proprio il Pisa nel mirino per l'esordio tra i convocati. Il classe 1994 farà il possibile per esserci.

Lunedì rientreranno Dodò e Kean. Anche la presenza di De Gea, che aveva riportato una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra, non dovrebbe essere a rischio per la gara contro il Pisa. Stesso discorso per Manor Solomon, che sta smaltendo l'attacco influenzale a causa del quale non aveva preso parte alla trasferta di Conference.

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con De Gea tra i pali, Dodo terzino destro, Pongracic e Comuzzo (o Ranieri) centrali, Parisi terzino sinistro. A centrocampo non ci sarà Mandragora perché squalificato. In regia spazio a Fagioli. Sulla fascia destra è pronto Harrison, mentre le mezzali saranno presumibilmente Ndour e Brescianini. Sulla corsia di sinistra riecco Solomon. Davanti, unica punta, si scalda Kean.