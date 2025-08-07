Cor. Fio: “Non solo in Inghilterra. Comuzzo piace anche in Germania”

Il Lipsia alla finestra per Comuzzo. Ecco quanto lo valuta Commisso

Redazione VN 7 agosto - 10:50

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla fase difensiva della Fiorentina sottolineando come la squadra viola abbia subìto, per il momento, solo 2 gol in 5 partite: entrambi contro il Leicester, tra l'altro con una formazione sperimentale nella quale la linea a 3 era composta da Kospo, Pablo Marì e Viti. I titolari, infatti, dovrebbero essere Ranieri, Pongracic e Comuzzo.

A proposito di quest'ultimo, il quotidiano scrive che sta ritrovando continuità d’impiego, a dispetto di un’estate dove il suo nome ha comunque riempito qualche cronaca di mercato. Promosso sul centro destra del trio schierato davanti a De Gea, il difensore è stato responsabilizzato dall’allenatore che nel ritiro inglese lo segue da vicino come si fa con i titolari di una certa esperienza, un segnale che il ragazzo ha apprezzato nonostante (sottotraccia) non manchino gli apprezzamenti.

Nella giornata del 6 agosto vi abbiamo riportato gli interessamenti provenienti dall'Inghilterra. Non solo perché il classe 2005 - continua il Corriere Fiorentino - ha estimatori anche in Germania. Il Lipsia, infatti, resta alla finestra. Il presidente Commisso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha alzato il prezzo fino a 40 milioni di euro.