Cor. Fio: "Non solo in Inghilterra. Comuzzo piace anche in Germania"

Il Lipsia alla finestra per Comuzzo. Ecco quanto lo valuta Commisso
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla fase difensiva della Fiorentina sottolineando come la squadra viola abbia subìto, per il momento, solo 2 gol in 5 partite: entrambi contro il Leicester, tra l'altro con una formazione sperimentale nella quale la linea a 3 era composta da Kospo, Pablo Marì e Viti. I titolari, infatti, dovrebbero essere Ranieri, Pongracic e Comuzzo.

A proposito di quest'ultimo, il quotidiano scrive che sta ritrovando continuità d’impiego, a dispetto di un’estate dove il suo nome ha comunque riempito qualche cronaca di mercato. Promosso sul centro destra del trio schierato davanti a De Gea, il difensore è stato responsabilizzato dall’allenatore che nel ritiro inglese lo segue da vicino come si fa con i titolari di una certa esperienza, un segnale che il ragazzo ha apprezzato nonostante (sottotraccia) non manchino gli apprezzamenti.

Nella giornata del 6 agosto vi abbiamo riportato gli interessamenti provenienti dall'Inghilterra. Non solo perché il classe 2005 - continua il Corriere Fiorentino - ha estimatori anche in Germania. Il Lipsia, infatti, resta alla finestra. Il presidente Commisso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha alzato il prezzo fino a 40 milioni di euro.

