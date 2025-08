VN – Comuzzo piace in Premier: 3 club studiano la mossa. La richiesta non cambia

Un piccolo assist agli osservatori di alcuni club inglesi, questa tournée della Fiorentina. Già, perché gli occhi di Bournemouth, Sunderland e Manchester United non hanno dovuto e non dovranno spostarsi più di tanto per seguire in questi giorni Pietro Comuzzo. Il difensore viola, in rampa di lancio dopo la sua prima stagione da protagonista in prima squadra, interessa a Cherries, Black Cats e Red Devils, questi ultimi avversari dei viola nell'ultima delle tre amichevoli d'oltremanica, sabato.