Cor.Fio.: “Kean, tempi di recupero troppo stretti. Palladino senza alternative”

Il Corriere Fiorentino analizza l'ennesima tegola in casa Fiorentina: l'infortunio del bomber gigliato Moise Kean. Se oltre al danno si aggiungerà la beffa lo si capirà solo oggi, dopo la rifinitura e al momento dei convocati, ma oltre la delusione della mancata finale di Breslavia la Fiorentina si porta dietro anche un forte pessimismo sulla disponibilità a Venezia di Moise Kean. Con la squadra che si è ritrovata ieri al Viola Park l’attenzione dello staff si è spostata sulle condizioni del centravanti, che al termine della gara contro il Betis ha accusato un problema fisico. «Sembra che nell’ultimo scatto abbia sentito qualcosa» aveva raccontato Palladino, anticipando un nuovo imprevisto dopo quello emerso una decina di giorni fa a Siviglia con l’uscita di scena di Cataldi. Anche domani a Venezia il centrocampista equilibratore non sarà del gruppo, obbligando il tecnico a proseguire nella ricerca di un sostituto dopo aver alternato in quella zona del campo sia Mandragora che Richardson nelle ultime 2 sfide, ma è soprattutto l’assenza del capocannoniere della squadra a preoccupare. Anche perché se il problema dovesse essere di natura muscolare, a 270 minuti dalla fine del campionato, i tempi per il recupero sarebbero stretti. Di certo Palladino si augura di trovare l’accoppiata Gudmundsson-Beltran in versione campionato piuttosto che in quella intravista in coppa, in particolar modo nella gara d’andata della semifinale contro il Betis. Il tecnico non ha alternative in merito, visto che anche Zaniolo non potrà esserci a Venezia per via dei 2 turni di squalifica rimediati dopo la trasferta di Roma, con il solo Colpani tra le novità dell’ultima uscita che non sarebbe comunque schierabile nel ruolo di Kean e il giovane Caprini fin qui praticamente mai utilizzato .