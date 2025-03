Cor.Fio.:”Kean l’indispensabile. Anche Spalletti non può farne a meno”

Un giocatore in crescita costante

Un altro segnale di crescita in una stagione per ora formidabile per l'attaccante. E se in Nazionale era stato soprattutto durante la gestione Mancini che Kean aveva trovato continuità d’impiego, ora pure Spalletti gli sta dando sempre più fiducia come confermano le 8 convocazioni dall’ottobre 2023 in poi. Numeri a parte, oggi Kean è diventato insostituibile soprattutto per la Fiorentina, che non a caso non ha fatto arrivare dal mercato invernale nessun centravanti di ruolo come potenziale alternativa, e può sperare di partecipare al suo primo mondiale in carriera. Magari con un gol alla Germania domenica sera che riapra agli azzurri le porte delle semifinali di Nations League, traguardo che li favorirebbe in sede di sorteggio dei gironi di qualificazione ai prossimi mondiali.