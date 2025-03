Contro la Juve si va verso il tutto esaurito, ma per il Panathinaikos vendita fiacca

La Fiorentina dovrà affrontare giovedì i greci del Panathinaikos, e la Juventus domenica. Due sfide fondamentali per la stagione viola, specialmente l'impegno di giovedì sera al Franchi. Infatti, in caso di passaggio del turno, la strada verso la semifinale di Conference per la Fiorentina sarebbe in discesa (ma non assicurata), e viste le difficoltà riscontrare in campionato, la Conference League ha assunto un ruolo fondamentale per avere la possibilità di giocare in Europa la prossima stagione.