Consapevolezza e molta prudenza: così Pioli ha preparato la gara contro il Polissya

Stefano Pioli lavora sull'attenzione in vista della sfida di Stasera

Redazione VN 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 07:58)

Alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya, Stefano Pioli ha invitato alla prudenza nonostante il rassicurante 3-0 dell’andata. Il tecnico viola ha sottolineato che il passaggio del turno non è affatto scontato e che serviranno concentrazione, equilibrio e preparazione per evitare sorprese. Ha ricordato come in Slovacchia la Fiorentinasia stata brava a limitare le giocate degli avversari, ma ha avvertito che questa volta la partita sarà diversa perché le due squadre ormai si conoscono meglio.

Pioli ha poi affrontato il tema delle rotazioni, inevitabili in un ciclo di quattro partite in undici giorni. Dopo la scelta di dare continuità a Cagliari, contro il Polissya l’allenatore apporterà alcuni cambiamenti, pur mantenendo alto il livello di atteggiamento e qualità. Con Kean squalificato in Europa, l’attacco sarà guidato da Edin Dzeko, che ha recuperato dai problemi fisici e che Pioli considera in grado di interpretare sia il ruolo di centravanti di manovra che quello di punta più profonda.

Accanto a lui potrebbero trovare spazio giovani come Fazzini e Ndour, mentre Mandragora è pronto alla prima da titolare al fianco di Fagioli. In difesa e a centrocampo si preparano i possibili inserimenti di Pablo Marí e Parisi, mentre De Gea, Comuzzo e Ranieri completeranno l’undici di partenza. A Reggio Emilia sono già stati venduti quasi cinquemila biglietti per la sfida, preludio a un debutto casalingo al Franchi contro il Napoli il 13 settembre. In caso di qualificazione, la Fiorentina conoscerà già domani il suo cammino nella fase a gironi, con i viola inseriti in prima fascia del sorteggio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.