Con il Polissya, “solo” 3.500 biglietti veduti. A Torino settore ospiti sold out

I tifosi viola pronti a seguire la Fiorentina in queste 2 trasferte

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 07:12)

Debutto casalingo per la Fiorentina in campo europeo giovedì sera, con il ritorno del playoff di Conference contro il Polissya, anche se per i tifosi viola sarà comunque lontano dal Franchi indisponibile fino a settembre per i lavori di restyling. Ad ospitare i viola sarà il Mapei Stadium che, per decisione della Uefa dopo i disordini col Betis dello scorso anno, avrà la curva chiusa.

E complice il viaggio e il 3-0 dell’andata, per ora i biglietti venduti sono di poco superiori a 3.500 anche se restano altri tre giorni per la vendita dei tagliandi.

In molti si stanno organizzando con pulmini e mezzi propri per Reggio Emilia mentre in tanti hanno già prenotato il biglietto per Torino domenica: i 1.400 biglietti del settore ospiti granata sono già sold out. Ieri notte intanto in piazza Santa Maria Novella è andata in scena la festa della curva per i 99 anni del club. Lo riporta il Corriere Fiorentino.