Comuzzo, quante pretendenti in Premier. Ma la richiesta della Fiorentina è alta

La Fiorentina spara alto per Pietro Comuzzo che ha pretendenti dalla Premier
Nelle ultime ore diversi osservatori di club di Premier Keague si sono mossi per Pietro Comuzzo, come abbiamo anticipato nella giornata di ieri. Sunderland, Manchester United e Nottingham Forest (l'ultima squadra affrontata dalla Fiorentina) sono le tre principali candidate. I club però dovranno fare i conti con la richiesta della Fiorentina che non scende sotto i 40 milioni. 

Il classe 2005 è dunque incedibile per la società viola con cui ha un contratto fino al 2029 con opzione per la stagione successiva. Almeno che non arrivino offerte irrinunciabili Comuzzo è destinato a rimanere nella rosa di Stefano Pioli che ha grande fiducia in lui. Lo riporta Tuttosport.

