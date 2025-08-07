Comuzzo, quante pretendenti in Premier. Ma la richiesta della Fiorentina è alta

Nelle ultime ore diversi osservatori di club di Premier Keague si sono mossi per Pietro Comuzzo, come abbiamo anticipato nella giornata di ieri. Sunderland, Manchester United e Nottingham Forest (l'ultima squadra affrontata dalla Fiorentina) sono le tre principali candidate. I club però dovranno fare i conti con la richiesta della Fiorentina che non scende sotto i 40 milioni.
La Fiorentina spara alto per Pietro Comuzzo che ha pretendenti dalla Premier
Il classe 2005 è dunque incedibile per la società viola con cui ha un contratto fino al 2029 con opzione per la stagione successiva. Almeno che non arrivino offerte irrinunciabili Comuzzo è destinato a rimanere nella rosa di Stefano Pioli che ha grande fiducia in lui. Lo riporta Tuttosport.
