Centrocampo, vietato sbagliare. Intanto Pioli studia Richardson e Ndour in regia

Superate senza scossoni le settimane della clausola di Kean l'obiettivo adesso si è spostato sul reparto di centrocampo, dove il duo Pradè-Goretti sta provando a inserire un innesto di spessore da regalare a Stefano Pioli. Come scrive il Corriere Fiorentino però, serve ancora un po' di tempo prima di rompere gli indugi. C'è la paura di fare flop, un po' come avvenuto con i vari sostituti di Vlahovic prima dell'arrivo di Moise, per questo la Fiorentina non vuole mettersi fretta.