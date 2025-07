Sohm-Bernabè, Parma bottega cara. Ma la parola d’ordine è ‘attesa’

Via Emilia

L'idea è di arrivare ad abbassare i venti milioni che il Parma chiede per Simon Sohm, profilo messo in cima alla lista per le caratteristiche tecnico-tattiche dello svizzero che ne fanno uno adatto a riempire la casella attualmente vuota lì nel mezzo, e difatti gli uomini di mercato di Commisso lo seguono passo passo con la massima attenzione: la cifra chiesta dai ducali ha rallentato l'interesse, ma non l'hanno cancellato. Stesso discorso quello relativo a Bernabè: lo spagnolo aveva anche aperto ad un trasferimento a Firenze, ma di fronte ai venti milioni comunicati in via ufficiosa dal Parma per un'eventuale trattativa, la Fiorentina si è tirata indietro (almeno per ora).