Cecchi: “Una Fiorentina meno sbadata e più consapevole. Serve calma, però…”

La Fiorentina di Pioli commentata da Stefano Cecchi
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, ha commentato la vittoria della Fiorentina di Stefano Pioli sul Polissya. Ecco le parole del noto giornalista:

Abituati a faticare e non poco nei precedenti preliminari di coppa, lo 0-3 di ieri sera arriva quasi inaspettato e festevole. La Fiorentina lo ha meritato al termine di una gara nella quale i valori in campo hanno marcato la differenza. Solo l'espulsione dolorosa di Kean ha complicato un po' le cose, costringendo nel secondo tempo a una gara para-trapattoniana con meno ripartenze affidate a un concreto Gud e un baricentro più basso. Ma, complessivamente, la Fiorentina ha mostrato quello che si ipotizzava al momento dell'arrivo di Pioli. Ovvero una squadra con meno effervescenza rispetto a un passato non lontano, ma anche meno sbadata, più consapevole dei propri mezzi e dunque più matura. Per carità, 90 minuti sono un tempo troppo breve per azzardare qualunque giudizio, già domenica a Cagliari si potrà spingerci più in là nel commento. Ma per il momento il passo d'inizio non è certo da disprezzare.

