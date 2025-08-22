Cecchi: “Una Fiorentina meno sbadata e più consapevole. Serve calma, però…”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, ha commentato la vittoria della Fiorentina di Stefano Pioli sul Polissya. Ecco le parole del noto giornalista:
Abituati a faticare e non poco nei precedenti preliminari di coppa, lo 0-3 di ieri sera arriva quasi inaspettato e festevole. La Fiorentina lo ha meritato al termine di una gara nella quale i valori in campo hanno marcato la differenza. Solo l'espulsione dolorosa di Kean ha complicato un po' le cose, costringendo nel secondo tempo a una gara para-trapattoniana con meno ripartenze affidate a un concreto Gud e un baricentro più basso. Ma, complessivamente, la Fiorentina ha mostrato quello che si ipotizzava al momento dell'arrivo di Pioli. Ovvero una squadra con meno effervescenza rispetto a un passato non lontano, ma anche meno sbadata, più consapevole dei propri mezzi e dunque più matura. Per carità, 90 minuti sono un tempo troppo breve per azzardare qualunque giudizio, già domenica a Cagliari si potrà spingerci più in là nel commento. Ma per il momento il passo d'inizio non è certo da disprezzare.
