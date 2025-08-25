Cecchi predica calma: “Lasciamo lavorare Pioli, Fiorentina in netto rodaggio”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta il pareggio della Fiorentina di Pioli contro il Cagliari di Pisacane. Ecco la sua analisi:
Peccato. Il Cagliari non è il Polissya ma anche la Fiorentina non è stata quella di coppa. Una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto grande fatica a organizzare il gioco, con un centrocampo che non riusciva a palleggiare, negandosi anche quel lancio lungo su Kean che lo scorso anno era quasi un mantra. Poi nel secondo tempo la squadra è cresciuta, facendo valere il maggiore tasso tecnico e il gran gol di Madragora è sembrato il sigillo a ciò. Non è stato cosi e quel pareggio subito per una smagliatura difensiva lascia la bocca amarissima. Ma sarebbe sbagliato esagerare nell'amarezza. La Fiorentina è una squadra in rodaggio alla ricerca della sua nuova fisionomia che ha al centro del progetto l'inedito Fagioli regista. Pioli è convinto che questa sia la via migliore e il tecnico ha credenziali per incassare fiducia. Lasciamolo lavorare che abbattersi o alzare il livello della critica sarebbe davvero la smagliatura difensiva più sbagliata.
