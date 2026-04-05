Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sfida tra Verona e Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi: “Fiorentina, il dio del calcio ci ha voluto davvero bene questa volta”
La Nazione
Cecchi: “Fiorentina, il dio del calcio ci ha voluto davvero bene questa volta”
Il commento di Stefano Cecchi
Ingiusti ma benedetti. In una gara che sembrava ispirata da Tullio De Piscopo e il suo andamento lento, la Fiorentina torna a casa ritrovandosi nel bagaglio tre punti insperati che, vista la classifica, sembrano rappresentare davvero la svolta salvezza. Come ha fatto a ritrovarseli? I ben disposti potrebbero raccontare che ha saputo resistere nella difficoltà, colpendo con cinismo nell'unica occasione capitatele. I covercianisti potrebbero sostenere che il Verona non ha avuto la forza di metterla dentro e, dunque, alla fine ha pagato la propria minore cifra tecnica.Forse, con un po' di realismo, si potrebbe sussurrare che, semplicemente, stavolta il dio del calcio ci ha voluto davvero bene, concedendoci una buona dose di fortuna, risarcendoci cosi per altre volte nelle quali era stato ingeneroso (vedi Lazio, Milan, Torino e Inter). La legge crudele del Calcio, insomma, uno dei pochi luoghi più spietati dei reality show tipo Grande Fratello & C.
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