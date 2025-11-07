Cecchi: “E se il problema non fosse Pioli? Gli alibi stanno finendo”

Nemmeno la Conference League è riuscita a tirare fuori la Fiorentina dal momento negativo. Il commento di Stefano Cecchi sulla Nazione:
L'esonero di Stefano Pioli non ha dato la scossa, almeno a Mainz. Adesso la Fiorentina a Genova non può fallire
"Dal freddo umido della Renania la Fiorentina torna con una sconfitta che è una mazzata su ogni ogni migliore intenzione. Galloppa qualcosa ha provato a cambiare. La squadra all'inizio è sembrata mostrare voglia di giocare e intensità. Ma il secondo tempo ha gelato tutto, con una squadra che si è ritrovata a commettere di nuovo errori in serie, smarrendosi in una paura senza alibi. Una squadra con una rassegnazione addosso che spaventa. Perché tutti speravamo che col cambio dell'allenatore le cose, quantomeno sul piano del carattere, potessero cambiare. Il fatto che non sia successo apre la strada a un pensiero inquietante: e se il problema non fosse Pioli ma una rosa sopravvalutata? lo continuo a pensare che non sia cosi. Ma a Genova quaicuno deve aiutarmi a crederlo ancora. E potrà farlo solo chi va campo. Perché il tempo sta davvero finendo. E pure gli alibi."
