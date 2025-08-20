La Gazzetta dello Sport presenta Cagliari-Fiorentina, prima sfida di campionato per il club di Rocco Commisso. Il noto quotidiano ha commentato così la sfida tra Stefano Pioli e Fabio Pisacane:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cagliari-Fiorentina, Gazzetta: “Il ritorno di Pioli. Piccoli è già in palla”
Gazzetta dello Sport
Cagliari-Fiorentina, Gazzetta: “Il ritorno di Pioli. Piccoli è già in palla”
La Gazzetta presenta Cagliari-Fiorentina
Storie d'amore che maturano o si riallacciano. Fabio Pisacane ha giocato con il Cagliari, ha cominciato in panchina dalle giovanili sarde, è stato promosso in prima squadra. Pioli è tornato a Firenze dopo uno scudetto e i milioni dell'Arabia. L'anno saudita non può averlo lasciato indietro dal punto di vista tattico, perché le sue conoscenze sono estese e gli permetteranno di adattare le caratteristiche della rosa. Il nuovo Cagliari è tutto da scoprire: l'esordio in Coppa Italia non è stato brillantissimo, ma Piccoli è già in palla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA