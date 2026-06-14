Jean Butez, portiere rivelazione del Como di Fabregas, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parlando di idoli e punti di riferimento, l'estremo difensore ha nominato anche David De Gea:
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VIOLA NEWS news viola stampa Butez: “Studio David De Gea per due motivi. Punto a migliorare me stesso”
Gazzetta dello Sport
Butez: “Studio David De Gea per due motivi. Punto a migliorare me stesso”
Così Jean Butez, portiere rivelazione del Como di Fabregas, sul portiere della Fiorentina di Grosso, David De Gea
Non ho un vero e proprio riferimento, mi piace osservare stili differenti. Ovviamente prediligo Neuer, Ter Stegen, Ederson... portieri che giocano in squadre con molto possesso e molto coinvolti nella costruzione del gioco. Studio anche altri stili, per esempio De Gea: grandi parate e ottimi riflessi. Dedico molto tempo anche a rivedere me stesso. Può sembrare un po' egocentrico ma è davvero importante, per crescere, analizzarsi per poi potersi adattare allo stile dell'allenatore
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