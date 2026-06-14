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Gazzetta dello Sport

Butez: “Studio David De Gea per due motivi. Punto a migliorare me stesso”

De Gea
Così Jean Butez, portiere rivelazione del Como di Fabregas, sul portiere della Fiorentina di Grosso, David De Gea
Redazione VN

Jean Butez, portiere rivelazione del Como di Fabregas, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parlando di idoli e punti di riferimento, l'estremo difensore ha nominato anche David De Gea: 

Non ho un vero e proprio riferimento, mi piace osservare stili differenti. Ovviamente prediligo Neuer, Ter Stegen, Ederson... portieri che giocano in squadre con molto possesso e molto coinvolti nella costruzione del gioco. Studio anche altri stili, per esempio De Gea: grandi parate e ottimi riflessi. Dedico molto tempo anche a rivedere me stesso. Può sembrare un po' egocentrico ma è davvero importante, per crescere, analizzarsi per poi potersi adattare allo stile dell'allenatore

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