Brekalo non ha mercato, la Fiorentina pensa alla risoluzione del contratto

Antonin Barak farà le valigie. E - come raccontato - potrebbe tornare all’Hellas Verona, proprio il club che l’aveva ceduto alla Fiorentina tre anni fa. Come lui - scrive il Corriere dello Sport - è pronto ad andarsene Josip Brekalo, con la differenza che non ha mercato. Per questa ragiona si fa strada l’ipotesi di una risoluzione consensuale. I viola si liberebbero del suo ingaggio da 1,5 milioni di euro, mentre eventuali acquirenti potrebbero trattare direttamente col giocatore. Piano piano Pradè e Goretti provano ad alleggerire la rosa.