Bove al Torneo di Viarreggio? Potrebbe leggere il giuramento

Per Edoardo Bove sono stati dei giorni sotto le luci dei riflettori, in particolare quelle del palco di Sanremo. Per lui potrebbe esserci un'altra manifestazione importante, quella del Torneo di Viareggio (IL GIRONE VIOLA). Secondo Il Tirreno infatti l'ex Roma potrebbe leggere il giuramento, durante la partita inaugurale. Gli organizzatori sperano di poter contare sulla sua partecipazione lunedì 17 marzo. Negli ultimi anni il compito è toccato anche ad un centrocampista viola come Jack Bonaventura