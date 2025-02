Viareggio Cup, ecco il girone della Fiorentina: tutte le informazioni

Si è svolto oggi a Viareggio il sorteggio per la 75ª edizione del Torneo di Viareggio, in programma dal 17 al 31 marzo. Tra gli impianti coinvolti ci sarà anche lo stadio "Dei Pini", ristrutturato di recente. Il torneo, riservato alle formazioni Under-18, vedrà la partecipazione della Fiorentina di Marco Capparella, attualmente 14ª in campionato con 24 punti. I viola sono stati inseriti nel girone 1 insieme alla Stella Rossa, all'Imolese e ai nigeriani del Mavlon.