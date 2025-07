Boquete e l’addio alla Fiorentina: l’accordo con una televisione possibile causa

Alla base del divorzio ci sarebbe un accordo di Boquete come commentatrice in una tv spagnola durante gli Europei femminili iniziati ieri in Svizzera

Una separazione inaspettata e che lascia una scia polemica, quella tra la Fiorentina e Veronica Boquete, calciatrice spagnola che sembrava destinata a rinnovare il contratto (scaduto il 30 giugno) e invece, tramite social, ha annunciato l’addio. Alla base del divorzio ci sarebbe un accordo di Boquete come commentatrice in una tv spagnola durante gli Europei femminili iniziati ieri in Svizzera. Accordo che non le avrebbe consentito di tornare a Firenze per l’inizio del ritiro. La società le avrebbe concesso di andare in Svizzera (solo) nei suoi giorni liberi. Da qui, la rottura e il mancato rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.