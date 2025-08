Beltran tra Europa e Sudamerica: il Flamengo spinge, ma lui tentenna

Lucas Beltran vicino al Flamengo con un’offerta da 15 milioni, ma manca l’accordo col giocatore. Fiorentina in attesa.

Il futuro di Lucas Beltran è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato da la Repubblica, notizia già anticipata nella giornata di ieri anche da Violanews, il Flamengo ha messo sul tavolo un’offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus, raggiungendo così la soglia dei 15 milioni fissata dalla Fiorentina come base minima per un’eventuale cessione.