Tuttosport analizza la prova della Fiorentina contro il Manchester United, e scrive di alcuni nomi legati all'attacco gigliato. Come riporta il quotidiano, infatti, la Fiorentina passa inizialmente all'Old Trafford col neo acquisto Sohm, autore di un buon debutto, e con una formazione vicinissima a quella titolare, molto convincente specie nella prima mezzora, salvo poi farsi riprendere dallo United con un contestato (dai viola) autogol di Gosens. Nella ripresa tanti cambi (Beltran ancora fuori: segnale chiaro) e qualche tentativo per parte (traversa su affondo di Sohm e chance sprecata al 90' per Kean). Alla fine abbracci, scambi di maglia, qualcuno già negli spogliatoi, nessuno si ricorda (neppure Dazn) che servono i rigori per assegnare la Snapdragon Cup LEGGI QUI, trofeo dello sponsor in palio nell'ultima amichevole pre-campionato dello United. Così fra le risate i giocatori si ripresentano in campo: dal dischetto vince la squadra di casa a segno con Bruno Fernandes, Cunha, Dalot, Amad e Mainoo, sulla Fiorentina (che chiude la tournée inglese senza successi) pesa l'errore di Parisi dopo i centri di Kean, Fazzini, Sabiri, Ndour. Per quanto riguarda il mercato, invece, ed il reparto offensivo gigliato, nel frattempo, come riporta il giornale, restano nel mirino Ioannidis, Piccoli, Shpendi, con lo stesso Pioli che infatti non ha smentito le voci che vorrebbero un vice Kean in arrivo a Firenze.
Beltran out con lo United, segnale chiaro. E davanti i nomi monitorati sono 3
L'analisi del quotidiano sulla prestazione dei viola contro lo United, e su alcuni nomi segnati sul taccuino degli uomini di mercato gigliati.
