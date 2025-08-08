Beltran e il no al Flamengo. Bertoni: “Si vuole giocare le sue carte con Pioli”

L'ex viola Daniel Bertoni ha parlato quest'oggi in un'intervusta a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua snche su Beltran e sul mancato trasferimento al Flamengo:
Se ha rifiutato il Brasile in quanto argentino? Assolutamente no. Il campionato brasiliano è pieno di allenatori e giocatori miei connazionali. Credo che nella sua testa, voglia provare a giocarsi le sue possibilità con Pioli in panchina. Vuole conquistare la sua fiducia. Non credo voglia tornare subito in Sudamerica, nemmeno al River Plate che fra l'altro ora ha molte pedine offensive
